Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

Из-за проведения масштабных плановых и профилактических работ на электросетях, в Запорожье будут выключаться свет. Для удобства энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на неделю со 2 по 8 марта.

02.03.2026 будут выключать электричество через технический ремонт электрооборудования. Обесточивание вводится с 10 до 16 часов по следующим адресам:

Героив 55 Брыгады (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героив Днипра (Тельмана): 43, 45, 49

Звягельська (Крывоносова): 1-19, 2-16

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Феликса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33

03.03.2026 года электричество будет отсутствовать из-за плановых работ, которые продлятся с 9 до 17 часов в домах на улицах:

Автодорожна: 159, 165, 167, 169, 171-231

Водограйна (Гаврылова): 1 (9 пов), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6), 5а

Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы): 37 (9 пов), 39 (9 пов), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Ивана Выговського (Волоколамська): 195-201, 214-224, 181-193, 206-212

Мостова (Ударныкив): 2-32, 3-19

Павла Чубынського (Панфьорова): 189-193, 195-211, 204-208, 210-288, 171-187, 188-200, 186

Памирська: 201, 203/207-217, 254-266, 205

Паторжынського: 192, 135а, 137-191, 142, 144, 150-154, 158-190

Пидлисна: 12, 14, 16, 2-10, 3, 5-9, 11-47, 12/16, 18-22, 26-46, 49-57

Сыромятныкова (Кировоградська): 110, 112, 94-108

Теплова: 1-39, 2-34, 43, 41

пров. Астрономичный: 1-11, 2-14

пров. Ромськый (Камчатськый): 1-9, 2-12

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

