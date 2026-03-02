Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 3 марта.

Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 3 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключений света в Кировоградской области на 3 марта и учесть эту информацию при планировании повседневных дел во избежание неудобств из-за временного отсутствия электроснабжения.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта будут продолжаться отключения в населенном пункте Грузьке. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Дачный пров. — №2, 4, 6, 8, 16

Козацька — №1, 4–5, 9–10, 12–14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А

Мыру — №1–2, 4–5, 8–11

Молоижна — №1–3, 8, 10, 13–16, 20, 24

Молодижный пров. — №4–5, 11–12, 18, 22

Поштова — №2–3, 5–7, 9–10, 10а, 18, 22

Правды — №1–3, 3б, 4–10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Свитанкова — №1–2, 4–8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38

Степова — №1–3, 5а, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 27–28, 30–31, 34а, 35–36, 38, 40

Травнева — №2, 5, 7, 9, 11–24, 26–31, 33, 33а, 33б, 34–36, 38–44, 46, 49–55, 56а, 57–59, 61–66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Б, 100А, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 122

Фермерська — №3–4, 8–15, 17–18, 20, 22–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83

Центральна — №1–14, 14А, 46

С 9 до 17 часов из-за расчистки трассы и планового ремонта свет выключат в населенном пункте Гутныцька. Электричество исчезнет на улицах:

Лисова — №1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партызанив Украины — №5–6, 9, 13

Центральна — №1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

С 9 до 18 часов также будут продолжаться ограничения. Они вводятся в Олександривкы, в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Максыма Рыльского - №2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 6, 6А, 8, 12, 14, 16, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55

Кроме этого, с 9 до 18 часов дополнительные графики будут действовать в Краснопилля на улицах:

пров. Тимирязева - №6

ул. Черкасська - №33, 39, 41

