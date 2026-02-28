Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области станет одним из ключевых социальных решений.

Индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области стартует в 2026 году с повышением выплат на 12,1%, сообщает Politeka.

Пересчет охватит получателей, получающих денежные средства через Пенсионный фонд.

Об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. По его словам, повышение превышает уровень инфляции предыдущего года на 4%, что позволит пожилым гражданам уже с марта получать большие суммы.

Финансовая возможность Пенсионного фонда стала определяющим фактором для такого решения. Бюджет на 2026 год сформирован без дефицита, его объем превышает 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает стабильные начисления для более чем 10 миллионов человек.

Средний размер выплат в 2026 году составляет около 6500 гривен. В то же время более 4,3 миллиона человек получают менее шести тысяч, поэтому перерасчет рассматривают как часть более широкой программы поддержки пожилых граждан.

Министерство готовит обновленную модель пенсионной системы. По словам Дениса Улютина, идет работа над законопроектом, который должен гарантировать долгосрочную стабильность и справедливый подход для разных категорий получателей.

Также следует отметить, что специалисты рекомендуют следить за сообщениями Пенсионного фонда и проверить актуальность личных данных для своевременного зачисления средств. Ожидается, что Индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области станет одним из ключевых социальных решений года и положительно отразится на финансовой ситуации тысяч семей.

