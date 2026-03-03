Графики отключения света в Сумах на 4 марта связаны с обслуживанием электросетей.

Графики отключения света в Сумах на 4 марта вводятся в связи с проведением профилактических и технических работ, сообщает Politeka.net.

О запланированных мероприятиях рассказали в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумах на 4 марта связаны с обслуживанием электросетей и выполнением необходимых профилактических работ в черте города. Свет будут выключаться в определенные часы в соответствии с утвержденным графиком.

С 8 до 16 часов в Сумах будут продолжаться дополнительные ограничения. Они касаются только отдельных домов, расположенных на следующих улицах:

Ивана Сирка — 19, 21;

Мыхайла Лушпы — 2, 10/1, 12, 12/1, 18, 22/1;

Мыколы Васыленка — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16;

Герасыма Кондратьева — 160;

Даныла Галыцького — 12.

С 9 до 16 часов в городе будут проводить плановые работы на электросетях. Они будут продолжаться в домах, которые находятся по следующим адресам:

Тараса Шевченка — 1, 19, 21, 23, 25;

Новомистенська — 23, 23А, 23Б, 25;

Шевченка — 25.

С 10:12 до 22:12 часов будут действовать долгие обесточения. Они касаются части города. В частности, света не будет на улице:

Дунайськый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z;

Дунайська — 34, 34/1, 37;

Тыхориченськый — 1, 1А, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Тыхориченська — 29, 29/1, 31–40, 40/1, 41–58;

Травнева — 1–21, 23, 25;

Польова — 1–17, 3А, 6/1, 9А, 11А;

Мыколы Михновського — 1–17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

Проризный — 1–15, 3/1, 5А, 6А, 8/1, 15/2;

Бетховена — 2–23, 6А, 15/2, 20А, 22А;

Васыля Стуса — 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

Шырока — 2, 4, 6, 13, 15, 15А;

Генерала Чупрынкы — 2, 4, 8;

Сергия Табалы (Севера) — 20, 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 70, 70/1, 72, 74, 76;

Слюсаривськый — 1–6, 9, 9/1.

