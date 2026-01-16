В случае принятия решения о ограничении движения транспорта в Полтаве на этой улице будет действовать еще до конца зимы.

Ограничения движения транспорта в Полтаве могут продлиться почти на месяц, сообщает Politeka.

Соответствующая информация содержится в проекте решения исполнительного комитета Полтавского городского совета.

Речь идет о участке улицы Владимира Ивасюка, который планируется оставить перекрытым до 22 февраля 2026 года.

Документ подготовили после обращения компании «Полтава Стройкомплекс», выполняющей реконструкцию котельной «Левада-3» у дома №18.

Работы, связанные с монтажом когенерационной установки мощностью 1,5 МВт. Завершение проекта ранее было запланировано на 7 декабря 2025, однако подрядчик сообщил о необходимости в дополнительном времени.

Вопрос о продолжении перекрытия будет рассмотрен во время заседания исполкома 22 января. В случае принятия решения о ограничении движения транспорта в Полтаве на этой улице будет действовать еще до конца зимы.

Городские власти призывают водителей заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и следить за официальными сообщениями.

Кроме того, в Полтаве также сообщалось о подорожании проезда.

Обновленные таблички с действующей стоимостью проезда уже разместили в салонах автобусов. Для части пассажиров пересмотр суммы стал неожиданным.

Повышению предшествовали переговоры перевозчиков с представителями местных властей, состоявшихся 19 декабря. Во время встречи перевозчики подчеркнули: реальные затраты на обслуживание транспорта давно превысили поступление по тарифу в 10 гривен, поэтому сохранять его в дальнейшем нет возможности.

На формирование новой цены повлияли удорожание горючего и смазочных жидкостей, рост стоимости шин, аккумуляторов и комплектующих, а также увеличение расходов на зарплаты работников и обязательные страховые отчисления.

