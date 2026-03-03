Графики отключения света в Чернигове на 4 марта будут касаться отдельных районов и улиц города.

Опубликованы новые графики отключения света в Чернигове, которые продлятся в десятках домов 4 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

4 марта будут действовать плановые отключения электроэнергии в Чернигове. Графики будут касаться отдельных районов и улиц города. Горожане просят заранее учесть возможные временные перебои с электроснабжением и подготовиться к ним, чтобы минимизировать бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов будет отсутствовать свет по десяткам адресов. Обесточат следующие улицы:

Билоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 7а

Гарамив — 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Дачне товарыство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дмытра Бортнянського — 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Забаривськый — 1, 3, 4

Земська — 81, 83, 85, 77а, 79а

Кыбальчыча — 2, 4, 6, 5А, 6а, 6б

Кырыла Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 63а, 65а, 65Б, 77б, 81а, 83а, 89А

Кочергы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4А

Лисова — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мыру — 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 96А

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Национальнои Гвардии — 23, 25, 27, 29, 31, 46, 47, 48, 49, 51, 33а

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Олексия Сенюка — 34, 36, 38, 40, 36а

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Пивнична — 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 34а, 34б, 34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107в, 107а, 107б

Садова — 5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Соловина — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14

Соловиный — 2, 10

Сосныцька — 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосныцькый — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19

Степный — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Тролейбусна — 21

Тролейбусный — 2, 4, 6, 8, 2а

Швейцаривка — 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 2а, 11а, 17а

Шевченка — 125, 127а, 127, 129, 131, 131А, 133, 135а, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151В, 151, 153, 155, 93а

Шевчука — 4

Яблунева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

