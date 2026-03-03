Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску дополнительных программ поддержки граждан преклонного возраста, сообщает Politeka.net.

Инициативу внедряет фонд «Каритас Полтава» совместно с Caritas Luxembourg и Caritas Austria, обеспечивая комплексную поддержку местным жителям и внутренне перемещенным лицам старше 60 лет.

В обществе открыт социально-реабилитационный центр, где услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярном сопровождении. В рамках программы проводят базовые медицинские обследования: измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Также доступны физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и сеансы в соляной комнате, а лечебная гимнастика помогает поддерживать подвижность и общий тонус.

Психолог работает как индивидуально, так и с группами, способствуя снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Для досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия, а также творческие мастер-классы, стимулирующие активное участие в жизни общества.

Каждый день посетители получают горячие обеды. Именно в комплексном формате реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с медицинскими и социальными сервисами.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителям советуют проверять актуальные объявления и приходить вовремя, чтобы воспользоваться услугами без ожидания.

Организаторы отмечают, что проект направлен на стабильную поддержку старшего поколения в условиях военного времени и планируют расширение спектра услуг в ближайшие месяцы.

