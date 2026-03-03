Подорожание проезда в Кировоградской области официально коснулось Александрии, передает Politeka.

29 января исполком принял решение о пересмотре тарифов на пассажирские перевозки. Об этом сообщили на сайте городского совета. Новые расценки вступили в силу 9 февраля 2026 года.

Во власти объясняют смену экономическими факторами. Минимальная зарплата работников транспорта выросла более чем на 30%, а затраты на запчасти и техническое обслуживание – более 50%. Без коррекции компании было бы сложно обеспечивать стабильную работу подвижного состава.

До пересмотра поездка в черте города стоила 12 гривен, в поселок Александрийский — 18. После решения на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 установлен тариф 15 гривен. По направлению к поселку цена выросла до 20 гривен.

Перевозчик — коммунальное предприятие «Александрийский транспорт» — сначала предлагал более высокие показатели: более 19 гривен в городе и 27 в поселок. Управление экономики проанализировало пассажиропоток и проверило расчеты. По итогам обследования экономически обоснованный уровень определили 15,95 гривны по городу и 21,30 – в населенный пункт. Комиссия округлила суммы до удобных значений, поддержанных исполком.

Таким образом, подорожание проезда в Кировоградской области влияет на ежедневные расходы жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Пассажирам придется учитывать новые расценки при планировании бюджета.

В городском совете отмечают: обновленные тарифы позволят поддерживать техническое состояние автобусов и обеспечить стабильное курсирование по всем направлениям.

