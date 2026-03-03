Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 4 марта.

Графики отключения света будут действовать в Полтавской области 4 марта в связи с важными работами, проводимыми в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Обнародованы новые графики отключения света в Полтавской области на 4 марта. С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) будут выключать свет в следующих населенных пунктах :

с.Мала Перещепына улицы:

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежности (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Прыстанцийне:

вул.Прывокзальна (б. 26а).

С 8 до 16 часов из-за выполнения профилактических работ без света надолго останутся в следующих населенных пунктах:

с.Дубына:

ул.Вильхова (б. 23а)

с.Клюсивка улицы:

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкильный (б. 7),

пров.Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14)

С 9 до 17 часов через выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, электричество будут выключать по следующим адресам:

с.Забридкы улицы:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачный (б. 4, 5, 6),

Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лисный (б. 3),

Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Мыхайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5)

с.Зачепыливка улицы:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Заричанська (б. 1),

Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Ричкова (б. 1, 3),

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.