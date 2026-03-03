Для оформления проживания в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье нужно подготовить документы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предусматривает более тысячи свободных койко-мест в местах временного проживания по состоянию на начало 2026 года, передает Politeka.

Об этом сообщили на официальной странице соцсети.

Речь идет о размещении в модульных городках, шелтерах предприятия «Запорожремсервис», общежитиях и благотворительных пространствах. Переселенцы могут выбрать вариант в соответствии с собственными потребностями и составом семьи.

Чтобы получить актуальную информацию о наличии мест, необходимо обратиться в департамент социальной защиты Запорожской областной государственной администрации. Специалисты консультируют и уточняют порядок заселения.

Связаться можно по номеру 0617644265. Также работает горячая линия транзитного центра – 0800331630. Дополнительно консультации предоставляет координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский по телефону 0953372260.

Для оформления проживания в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье нужно подготовить паспорт, идентификационный код, справку переселенца, документы о льготах при наличии, а также бумаги всех членов семьи.

По прибытии в избранное заведение заключается договор сроком шесть месяцев с возможностью продления. Документы можно подать в течение 30 дней после заселения.

При регистрации можно воспользоваться сервисом «Действие», упрощающим процедуру оформления. Все помещения, которые предлагают переселенцам, оборудованы и готовы к проживанию.

Специалисты отмечают необходимость полного пакета документов для быстрого оформления.

Информация о размещении регулярно обновляется.

