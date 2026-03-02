Графики отключения света в Запорожской области на 3 марта вводятся на определенный временной период.

Графики отключения света в Запорожье и области на 3 марта вводятся как дополнительные ограничения из-за плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье и области на 3 марта вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

Уточним, что дополнительные ограничения вводятся из-за планового ремонта электрооборудования в Запорожье, однако свет выключат с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Автодорожна: 159, 165, 167, 169, 171-231

Водограйна (Гаврылова): 1 (9 эт), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 эт), 5 (п.3-6), 5а

Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Перемогы): 37 (9 эт), 39 (9 эт), 41,43 (9 эт), 47,49 (9 эт)

Ивана Выговського (Волоколамська): 195-201, 214-224, 181-193, 206-212

Мостова (Ударныкив): 2-32, 3-19

Павла Чубынського (Панферова): 189-193, 195-211, 204-208, 210-288, 171-187, 188-200, 186

Памирська: 201, 203/207-217, 254-266, 205

Паторжынського: 192, 135а, 137-191, 142, 144, 150-154, 158-190

Пидлисна: 12, 14, 16, 2-10, 3, 5-9, 11-47, 12/16, 18-22, 26-46, 49-57

Сыромятныкова (Кировоградська): 110, 112, 94-108

Тепловая: 1-39, 2-34, 43, 41

пров. Астрономичный: 1-11, 2-14

пров. Ромськый (Камчатський): 1-9, 2-12

Не минуют ограничения и область. Так, электроснабжение будет продолжаться из-за ремонта электрооборудования с 9 до 17 часов. Ограничения будут действовать в селе Антонивка в домах по следующим адресам:

Центральна 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 46 47, 48, 50, 46.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.