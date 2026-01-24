Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году остается доступной для граждан, отвечающих социальным критериям.

Актуальные разъяснения обнародованы на официальном ресурсе Пенсионного фонда Украины.

С начала года был пересмотрен показатель предельного дохода, дающий право на выплаты. Речь идет о среднемесячном уровне на одного члена семьи за последние три месяца.

Согласно правительственному постановлению № 332 от 20 марта 2022 года, выплаты продлевают еще на полгода при условии, что указанный доход не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 г. такой минимум установлен на уровне 2 595 гривен. Соответственно, максимальная сумма дохода для продления выплат составляет 10380 гривен на человека.

Отдельно определены группы граждан, которым финансовая поддержка предоставляется без учета доходов. В перечень входят пенсионеры с выплатами в установленный лимит, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, сироты и молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны, приемные родители и родители-воспитатели.

Таким образом, денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году остается доступным для граждан, которые отвечают социальным критериям и нуждаются в государственной поддержке.

Эта помощь позволяет переселенцам покрывать расходы на жилье и чувствовать уверенность в повседневной жизни.

