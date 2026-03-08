Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 9 по 15 марта будут касаться только отдельных районов.

В Кировоградской области на период с 9 по 15 марта вводятся дополнительные графики отключения электроэнергии, которые будут носить локальный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 9 по 15 марта будут касаться только отдельных районов и улиц города. Такие мероприятия связаны с проведением необходимых работ на электросетях.

09.03.2026 с 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Новопетривка. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Дружбы — №47А

Выборна - №14

Зелена — №36В

Космонавтив - №53

10.03.2026 года с 9 до 17 часов в населенном пункте Бережинка будут задействованы дополнительные графики отключения света по следующим адресам:

Бережинка

Вышнева — №42, 45, 50, 55, 57

Героив Украины — №129–210

Затышна — №18, 35, 45, 107

Набережна — №1–12, 14–18, 20–23, 25–28, 32, 34, 36–37

Нова — №1А, 3, 7–10, 15, 17, 20–21, 31, 33, 36, 39, 47–49, 53, 57–58, 74, 76–77

Озерна — №1, 1А, 2–3, 9, 11, 13

Сонячный пров. — №2–5, 7, 9, 9А, 10–12, 15–17, 19–21, 23–26, 28, 33, 35, 37, 39–41, 43–44, 47, 50, 52–54, 59, 61–63, 80

11.03.2026 года с 9 до 17 часов Высоки Байракы ждут новые отключения из-за планового ремонта. Ограничения будут применяться на улицах:

Травнева — 8-9, 11, 18

Набережна — 36, 36А

Центральна — 22-24, 26-29, 29А, 30, 31А, 32-35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

13.03.2026 года с 9 до 17 часов Демешкове столкнется с длительными ограничениями, света не будет в домах на улицах:

Гагарина — 1-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 22-24, 28-29, 31, 33, 35, 39, 41

Покровське

Зарична — 2, 5, 6А, 7-9, 13А, 14А, 15-21, 31, 39, 43

Набережна — 2

Перемогы — 2-3, 5, 5Б, 7-10, 13-15, 17-18, 20-21, 24, 27-29, 33А, 37, 39, 43, 47, 47А

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что может стать реальностью для украинцев.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Кировоградской области: пассажирам сообщили о новых тарифах.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: стало известно, как выросли цены на билеты.