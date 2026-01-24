Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими критеріями, повідомляє Politeka.

Актуальні роз’яснення оприлюднено на офіційному ресурсі Пенсійного фонду України.

Внутрішньо переміщені особи в Одеській області у 2026 році продовжують отримувати фінансову підтримку відповідно до змінених правил.

З початку року переглянули показник граничного доходу, який дає право на виплати. Йдеться про середньомісячний рівень на одного члена родини за останні три місяці.

Згідно з урядовою постановою № 332 від 20 березня 2022 року, виплати продовжують ще на пів року за умови, що зазначений дохід не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року такий мінімум встановлено на рівні 2 595 гривень. Відповідно, максимальна сума доходу для продовження виплат становить 10 380 гривень на людину.

гроші

Окремо визначено групи громадян, яким фінансова підтримка надається без урахування доходів. До переліку входять пенсіонери з виплатами до встановленого ліміту, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, сироти та молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни, прийомні батьки й батьки-вихователі.

Таким чином, грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році залишається доступною для громадян, які відповідають соціальним критеріям і потребують державної підтримки.

Ця допомога дозволяє переселенцям покривати витрати на житло та відчувати впевненість у щоденному житті.

