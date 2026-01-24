Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році залишається доступною для громадян, які відповідають соціальним критеріям.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими критеріями, повідомляє Politeka.

Актуальні роз’яснення оприлюднено на офіційному ресурсі Пенсійного фонду України.

Внутрішньо переміщені особи в Одеській області у 2026 році продовжують отримувати фінансову підтримку відповідно до змінених правил.

З початку року переглянули показник граничного доходу, який дає право на виплати. Йдеться про середньомісячний рівень на одного члена родини за останні три місяці.

Згідно з урядовою постановою № 332 від 20 березня 2022 року, виплати продовжують ще на пів року за умови, що зазначений дохід не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року такий мінімум встановлено на рівні 2 595 гривень. Відповідно, максимальна сума доходу для продовження виплат становить 10 380 гривень на людину.

Окремо визначено групи громадян, яким фінансова підтримка надається без урахування доходів. До переліку входять пенсіонери з виплатами до встановленого ліміту, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, сироти та молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни, прийомні батьки й батьки-вихователі.

Таким чином, грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році залишається доступною для громадян, які відповідають соціальним критеріям і потребують державної підтримки.

Ця допомога дозволяє переселенцям покривати витрати на житло та відчувати впевненість у щоденному житті.

