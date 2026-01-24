Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области позволяет не только пройти обязательные обследования.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области начала действовать с 1 января 2026 г. и предусматривает финансовую поддержку для прохождения скрининга, направленного на раннее выявление серьезных заболеваний, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа «Скрининг здоровья 40+» включает обследование сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа и состояния психического здоровья. Цель инициативы – помочь людям своевременно заметить первые симптомы болезней и сохранить активность.

Каждый житель области от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения приглашения на Дія.Карту засчитывают 2000 грн, которые можно использовать исключительно для прохождения медицинского скрининга. Для граждан, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрен альтернативный путь через банки и центры предоставления административных услуг.

Обследование можно пройти в государственных, коммунальных или частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ. Вскоре ведомство обнародует список медицинских учреждений, участвующих в программе.

На реализацию инициативы в госбюджете на 2026 год заложено 10 млрд. грн. Министерства здравоохранения, цифровой трансформации, НСЗУ и партнеры обеспечивают контроль за качеством услуг и своевременное зачисление средств.

Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области позволяет не только пройти обязательные обследования, но и своевременно выявлять риски для здоровья, что способствует поддержанию активного образа жизни.

