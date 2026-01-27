Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе охватывает не только материальную поддержку, но и способствует социальному контакту.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе и реализуется через Городской гуманитарный центр в партнерстве с благотворительным фондом «Бок о бок», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку пожилых жителей города, столкнувшихся с бытовыми трудностями из-за экономической нестабильности. Основной фокус – регулярное питание и базовое социальное сопровождение.

За несколько месяцев работы организовано 483 адресных доставки горячих обедов. Наборы привозят домой одиноким людям, гражданам почтенного возраста и семьям с детьми. Такой формат уменьшает нагрузку на пункты выдачи и помогает избегать скоплений. Ежедневно поддержку получают более 70 одесситов.

Каждый пакет содержит готовое блюдо и продукты для ежедневного рациона. Отдельное внимание уделяется людям с инвалидностью или ограниченной мобильностью. Волонтерские команды не только доставляют еду, но и консультируют по доступным социальным программам, помогают с оформлением обращений.

Помимо питания проект предусматривает адресную финансовую поддержку. Денежные средства разрешено направлять на медикаменты, продукты или оплату жилищно-коммунальных услуг. В первую очередь помощь получают лица без стабильного дохода или те, кто вынужден был покинуть опасные районы.

Информацию о программе распространяют через местные общины и личные рекомендации, что помогает более точно определять потребности и привлекать новых получателей.

Представители центра советуют заранее уточнять графики и следить за официальными объявлениями.

