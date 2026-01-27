Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі і охоплює не лише матеріальну підтримку, а й сприяє соціальному контакту.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі і реалізується через Міський гуманітарний центр у партнерстві з благодійним фондом «Пліч-о-пліч», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку літніх жителів міста, які зіткнулися з побутовими труднощами через економічну нестабільність. Основний фокус — регулярне харчування та базовий соціальний супровід.

За кілька місяців роботи організовано 483 адресні доставки гарячих обідів. Набори привозять безпосередньо додому самотнім людям, громадянам поважного віку та сім’ям із дітьми. Такий формат зменшує навантаження на пункти видачі й допомагає уникати скупчень. Щодня підтримку отримують понад 70 одеситів.

Кожен пакунок містить готову страву й продукти для щоденного раціону. Окрему увагу приділяють людям з інвалідністю або обмеженою мобільністю. Волонтерські команди не лише доставляють їжу, а й консультують щодо доступних соціальних програм, допомагають з оформленням звернень.

Окрім харчування, проєкт передбачає адресну фінансову підтримку. Кошти дозволено спрямовувати на медикаменти, продукти або оплату житлово-комунальних послуг. Першочергово допомогу отримують особи без стабільного доходу або ті, хто змушений був залишити небезпечні райони.

Інформацію про програму поширюють через місцеві громади та особисті рекомендації, що допомагає точніше визначати потреби та залучати нових отримувачів.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі і охоплює не лише матеріальну підтримку, а й сприяє соціальному контакту та відчуттю залученості. Представники центру радять завчасно уточнювати графіки та стежити за офіційними оголошеннями.

