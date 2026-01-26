Ежедневно центр обеспечивает горячим питанием, составляющим программу, в рамках которой реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стала доступна по благотворительным инициативам, направленным на поддержку людей старшего возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на официальном ресурсе фонда "Каритас Полтава".

В Полтаве заработало социально-реабилитационное пространство, где граждане в возрасте от 60 лет, в том числе внутренне перемещенные лица, могут получить безвозмездную поддержку.

Проект реализуется с участием Caritas Luxembourg и Caritas Austria. Его цель – улучшение физического и психологического состояния пожилых жителей общины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Посетителям доступны медицинские, социальные и психологические услуги. В частности, проводят контроль АД, уровня глюкозы, сатурации, а также электрокардиографические обследования. Кроме того, работают кабинеты физиотерапии с магнитотерапией, УВЧ, прессотерапией и сеансами в соляной комнате.

Отдельное направление – лечебная гимнастика, направленная на поддержание подвижности и общего самочувствия. Психологи проводят индивидуальные встречи и групповые занятия, помогая преодолевать тревожность, изоляцию и эмоциональное истощение.

Для активного досуга организованы творческие и социальные кружки: арттерапия, кинопросмотры, встречи, музыкальные занятия, танцевальные активности, рукоделия и кулинарные мастер-классы. Такой формат способствует общению и формированию сообщества.

Ежедневно центр обеспечивает горячим питанием, составляющим программу, в рамках которой реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Социально-реабилитационное заведение работает по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца, 24.

