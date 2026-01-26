Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною через благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку людей старшого віку, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на офіційному ресурсі фонду «Карітас Полтава».
У Полтаві запрацював соціально-реабілітаційний простір, де громадяни віком від 60 років, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати безоплатну підтримку.
Проєкт реалізується за участі Caritas Luxembourg та Caritas Austria. Його мета — покращення фізичного й психологічного стану літніх мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Відвідувачам доступні медичні, соціальні та психологічні послуги. Зокрема, проводять контроль артеріального тиску, рівня глюкози, сатурації, а також електрокардіографічні обстеження. Окрім цього, працюють кабінети фізіотерапії з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією та сеансами у соляній кімнаті.
Окремий напрям — лікувальна гімнастика, спрямована на підтримку рухливості та загального самопочуття. Психологи проводять індивідуальні зустрічі й групові заняття, допомагаючи долати тривожність, ізоляцію та емоційне виснаження.
Для активного дозвілля організовані творчі й соціальні гуртки: арттерапія, кіноперегляди, читальні зустрічі, музичні заняття, танцювальні активності, рукоділля та кулінарні майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню та формуванню спільноти.
Щоденно центр забезпечує гарячим харчуванням, що є складовою програми, в межах якої реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.
Соціально-реабілітаційний заклад працює у будні з 9:00 до 17:00 за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.
