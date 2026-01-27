Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах охватывает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми средствами.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах стартовала в рамках городской программы поддержки переселенцев, потерявших жилье в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на семьи, вынужденные покинуть дома, а также на людей преклонного возраста и граждан с нарушениями подвижности. Приоритетом определены безопасные условия и стабильность в повседневных вопросах.

Проект предусматривает компенсации за разрушенные квартиры, финансирование аренды и обустройство временных помещений. Отдельно поддерживают семьи, которым нужно постоянное социальное сопровождение.

Городские власти развернули модульные городки с базовыми удобствами. Социальные специалисты консультируют при подаче заявлений, помогают с подготовкой бумаг и разъясняют условия получения ресурсов.

Для обращения необходим паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Прием продолжается в департаменте социальной защиты по улице Харьковской, 35, кабинет №15. Консультации доступны всем членам домохозяйств.

Специалисты уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах охватывает также бытовое сопровождение и обеспечение необходимыми средствами, что упрощает адаптацию на новом месте.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать в течение зимнего периода и будет постепенно расширяться, чтобы поддержку получили все, кто в ней нуждается.

Кроме того, Кличко поручил обеспечить горячим питанием пожилых и маломобильных людей. Также мэр Киева призвал жителей столицы сообщить об нуждающихся в помощи одиноких пожилых и маломобильных людях в колл-центр КГГА "1551" или в РГА своего района.

