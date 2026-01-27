Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах охоплює також побутовий супровід і забезпечення необхідними засобами.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах стартувала в межах міської програми підтримки переселенців, які втратили житло внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на родини, змушені залишити домівки, а також на людей поважного віку й громадян із порушеннями рухливості. Пріоритетом визначено безпечні умови проживання та стабільність у повсякденних питаннях.

Проєкт передбачає компенсації за зруйновані помешкання, фінансування оренди та облаштування тимчасових приміщень. Окремо підтримують сім’ї, яким потрібен постійний соціальний супровід.

Міська влада розгорнула модульні містечка з базовими зручностями. Соціальні спеціалісти консультують під час подання заяв, допомагають з підготовкою паперів і роз’яснюють умови отримання ресурсів.

Для звернення необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Прийом триває у департаменті соціального захисту на вулиці Харківській, 35, кабінет №15. Консультації доступні для всіх членів домогосподарств.

Фахівці уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Сумах охоплює також побутовий супровід і забезпечення необхідними засобами, що спрощує адаптацію на новому місці.

Організатори зазначають, що програма діятиме протягом зимового періоду та поступово розширюватиметься, аби підтримку отримали всі, хто її потребує.

