Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и обеспечивает стабильное функционирование водопроводов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

С 1 января в рамках Ставищенского общества введены новые ставки для централизованного водоснабжения и водоотведения. Решение принял поссовет на основе экономических показателей коммунального предприятия, учитывая затраты на электроэнергию, обслуживание оборудования и зарплаты работников. Это гарантирует бесперебойную работу сетей в течение года.

Для населения установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Коммунальное предприятие сообщает жителям обо всех изменениях через официальные ресурсы.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В местном ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и обеспечивает стабильное функционирование водопроводов и канализационных систем.

Власти советуют гражданам следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, уменьшающая финансовую нагрузку.

Жителям советуют учитывать новые тарифы при ежемесячном планировании расходов, чтобы сохранить стабильное водоснабжение и надлежащее обслуживание канализационных систем.

Своевременное планирование расходов и контроль счетов помогут избежать неприятных сюрпризов и обеспечить бесперебойную работу коммунальных услуг.

