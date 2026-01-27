Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та забезпечує стабільне функціонування водогонів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З 1 січня у межах Ставищенської громади запроваджено нові ставки для централізованого водопостачання та водовідведення. Рішення ухвалила селищна рада на основі економічних показників комунального підприємства, враховуючи витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та зарплати працівників. Це гарантує безперебійну роботу мереж протягом року.

Для населення встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; відведення стоків — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство повідомляє мешканців про всі зміни через офіційні ресурси.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У місцевому ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та забезпечує стабільне функціонування водогонів і каналізаційних систем.

Влада радить громадянам стежити за оновленнями, планувати сімейний бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що зменшують фінансове навантаження.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи при щомісячному плануванні витрат, щоб зберегти стабільне водопостачання та належне обслуговування каналізаційних систем.

Своєчасне планування витрат і контроль за рахунками допоможуть уникнути неприємних сюрпризів та забезпечити безперебійну роботу комунальних послуг.

