Если решение будет утверждено, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкассах вступит в силу после официального обнародования.

В Черкассах анонсировали повышение тарифов на коммунальные услуги, касающееся управления бытовыми отходами, сообщает Politeka.

Предложенная сумма — 419,12 грн за кубический метр, что почти вдвое больше действующего показателя.

Жители платят 232,92 грн за кубометр за вывоз, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов. После пересмотра цены структура платежа изменится и станет детализированной.

Структура предлагаемого тарифа

В новую сумму входят четыре составляющие:

сбор смешанных бытовых отходов — 32,29 грн;

транспортировка - 243,35 грн;

администрирование услуги - 77,84 грн;

захоронение - 65,64 грн.

Наибольшую часть формирует именно перевозка, что напрямую связано с расходами на горючее и техническое обслуживание спецтехники.

Почему просматривают расценки

В коммунальном предприятии «Служба чистоты» объясняют необходимость корректировки ростом стоимости горючего, расходами на содержание автопарка и другими производственными факторами. По словам представителей предприятия, без просмотра тарифа обеспечить стабильное предоставление услуги будет сложно.

Специалисты отмечают, что обновленная модель предполагает более четкое распределение составляющих, что позволяет видеть структуру затрат. В то же время, для части домохозяйств изменения будут означать увеличение ежемесячной финансовой нагрузки.

Если решение будет утверждено, повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкассах вступит в силу после официального обнародования. Горожанам рекомендуют следить за сообщениями городского совета и учитывать возможные изменения при планировании расходов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.