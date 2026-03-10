Новый график движения поездов во Львове и других городах будет действовать на время.

С начала марта введен новый график движения поездов во Львове, предусматривающий изменения для рейса №128 сообщением Запорожье - Львов, сообщает Politeka.

Теперь склад проходит через Кропивницкий не каждый день, а через сутки.

Изменения вступили в силу с 1 марта. Пассажиры обратили внимание на ситуацию еще в конце февраля, когда в системе продаж не появились билеты на отдельные даты. Позже Укрзализныця подтвердила: курсирование временно сократили.

Причиной стали риски безопасности на участке Днепр — Запорожье. В ответе на информационный запрос перевозчик объяснил, что Запорожская областная военная администрация пока не может гарантировать полностью безопасный проезд по этой части пути.

В компании отмечают, что при планировании рейсов главным фактором остается защита пассажиров. Именно поэтому поезд №128 решили отправлять через день, чтобы снизить риски во время путешествий.

Таким образом, в настоящее время состав №128 Запорожья — Львов проходит станцию ​​Кропивницкий примерно в 22:52 и отправляется дальше в 22:57. До конечной точки прибытия он добрается на следующий день днем.

Кроме этого рейса через Кропивницкий продолжают курсировать и другие пассажирские сообщения: №53 Днепр — Одесса ежедневно, №254 Одесса — Кривой Рог через сутки, №8 Одесса — Харьков также через день, а №790 Кропивницкий — Киев совершает поездки ежедневно.

Также следует отметить, что в «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов во Львове и других городах будет действовать временно — к улучшению ситуации безопасности в Запорожской и Днепропетровской областях.

