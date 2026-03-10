С начала марта введен новый график движения поездов во Львове, предусматривающий изменения для рейса №128 сообщением Запорожье - Львов, сообщает Politeka.
Теперь склад проходит через Кропивницкий не каждый день, а через сутки.
Изменения вступили в силу с 1 марта. Пассажиры обратили внимание на ситуацию еще в конце февраля, когда в системе продаж не появились билеты на отдельные даты. Позже Укрзализныця подтвердила: курсирование временно сократили.
Причиной стали риски безопасности на участке Днепр — Запорожье. В ответе на информационный запрос перевозчик объяснил, что Запорожская областная военная администрация пока не может гарантировать полностью безопасный проезд по этой части пути.
В компании отмечают, что при планировании рейсов главным фактором остается защита пассажиров. Именно поэтому поезд №128 решили отправлять через день, чтобы снизить риски во время путешествий.
Таким образом, в настоящее время состав №128 Запорожья — Львов проходит станцию Кропивницкий примерно в 22:52 и отправляется дальше в 22:57. До конечной точки прибытия он добрается на следующий день днем.
Кроме этого рейса через Кропивницкий продолжают курсировать и другие пассажирские сообщения: №53 Днепр — Одесса ежедневно, №254 Одесса — Кривой Рог через сутки, №8 Одесса — Харьков также через день, а №790 Кропивницкий — Киев совершает поездки ежедневно.
Также следует отметить, что в «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов во Львове и других городах будет действовать временно — к улучшению ситуации безопасности в Запорожской и Днепропетровской областях.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.
Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.