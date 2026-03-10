Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области обеспечивают базовые потребности и помогают переселенцам адаптироваться в новых условиях.

В Кировоградской области организована выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Программа предусматривает не только пищевые наборы, но и комплексную поддержку переселенцев, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны.

Одним из основных пунктов помощи есть областной социальный центр матери и ребенка. Здесь переселенцы могут остаться на ночлег, а семьи с детьми – на несколько дней при поиске постоянного жилья. В заведении созданы условия для проживания: можно приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортных условиях.

Центр обеспечивает малышей детским питанием, средствами гигиены и постельным бельем. Продукты для взрослых предоставляют благотворители. Обратиться за помощью можно по телефону +380932946061. Принимают исключительно внутри перемещенных лиц.

Еще одним центром поддержки является Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian. Здесь переселенцы получают гуманитарные наборы и психологические консультации. Во время воздушной тревоги работает подвальное хранилище с ночным дежурством. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу в 11:00 проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Гуманитарный штаб региона также дает переселенцам горячие обеды, одежду, детское питание и еду с собой. Пункт расположен в Школе УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Прием проходит с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

