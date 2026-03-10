Жителям столицы советуют ознакомиться с новым графиком движения транспорта, чтобы избежать задержек и опозданий во время поездок.

С понедельника в Киеве вводят новый график движения транспорта, который коснется ряда трамвайных и автобусных маршрутов из-за ремонтных работ по улице Кирилловской, передает Politeka.

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Киевпасстранс».

Работы продлятся до 20 марта в рабочие дни. В выходные электротранспорт будет курсировать по привычному расписанию, отмечают в транспортном предприятии.

Изменения для трамваев

Во время ремонтных работ трамваи №11, 12 и 16 будут курсировать от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко. Трамвай № 19 сменит маршрут и будет ездить от Контрактовой площади до остановки «Стадион "Спартак"».

Временный автобусный маршрут

Для пассажиров, обычно пользующихся центральными маршрутами, организован временный автобус № 19-Т. Он будет соединять Контрактовую площадь с площадью Тараса Шевченко, проходя через ул. Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую и Полярную. В обратном направлении автобус будет двигаться по тем же улицам до Контрактовой площади.

Рекомендации для пассажиров

В «Киевпасстрансе» советуют учитывать изменения при планировании поездок и выходить на остановку чуть раньше. Пассажирам также предлагают пользоваться альтернативными маршрутами и пересадками между трамваями и автобусами во избежание задержек.

Город призывает жителей быть внимательными и соблюдать временные схемы движения. В предприятии приносят извинения за неудобства и уверяют, что работы направлены на повышение комфорта и безопасности на маршрутах.

