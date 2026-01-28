Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області в першу чергу отримують певні категорії громадян.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають переселенцям, які втратили домівки через війну, повідомляють Politeka.

Програма підтримки діє для людей, що не мають можливості мешкати у власних квартирах або будинках і потребують тимчасового прихистку.

Розміщення здійснюється з державного житлового фонду. Приміщення передаються у користування на визначений період та призначені виключно для безпечного проживання внутрішньо переміщених осіб разом із членами родин.

Формування переліку доступних квартир і будинків проводять органи місцевого самоврядування або уповноважені структури. Поселення відбувається за місцем фактичного перебування заявника. Стандартний термін користування не перевищує одного року, однак за наявності обґрунтованих причин його можуть подовжити.

Варто також зауважити, що площа житла має відповідати соціальним нормам і становити не менше шести квадратних метрів на людину. Рішення ухвалюють після оцінки потреб за спеціальною бальною системою, яка враховує вік, стан здоров’я та сімейні обставини.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області в першу чергу отримують багатодітні родини, переселенці з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та літні громадяни, чиє помешкання було зруйноване або стало непридатним через бойові дії.

Щоб долучитися до програми, необхідно стати на облік. Для цього заяви приймають центри надання адміністративних послуг, виконавчі органи місцевих рад або районні державні адміністрації, де після подачі документів формується окрема облікова справа.

