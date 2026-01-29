Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области назначается после подачи заявления и проверки поданных данных.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году выплачивается по обновленным критериям, сообщает Politeka.

Соответствующие разъяснения обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Финансовая поддержка внутренне перемещенных лиц в регионе сохраняется и назначается на очередной шестимесячный период. Выплаты получают граждане, вынужденно покинувшие место жительства и состоящие на учете.

Одним из основных условий является уровень среднемесячного дохода семьи за три месяца. Этот показатель не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум установлен на уровне 2595 гривен. Следовательно, предельная сумма дохода, дающая право на продление выплат, составляет 10 380 гривен на одного человека.

В то же время, законодательство предусматривает перечень граждан, для которых материальная поддержка предоставляется без учета финансовых показателей. В него входят пенсионеры с невысокими выплатами, лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью до 18 лет, сироты, молодежь без родительской опеки младше 23 лет, а также приемные родители и опекуны.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области назначается после подачи заявления и проверки поданных данных. Решения принимаются органами социальной защиты в соответствии с действующими нормами.

В ведомстве отмечают, что такая поддержка позволяет переселенцам частично компенсировать расходы на жилье, питание и базовые нужды, а также сохранять финансовую стабильность при адаптации к новым условиям жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.