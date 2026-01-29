Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області призначається після подання заяви та перевірки поданих даних.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році виплачується за оновленими критеріями, повідомляє Politeka.

Відповідні роз’яснення оприлюднив Пенсійний фонд України.

Фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб у регіоні зберігається та призначається на черговий шестимісячний період. Виплати отримують громадяни, які вимушено залишили місце проживання та перебувають на обліку.

Однією з основних умов є рівень середньомісячного доходу сім’ї за попередні три місяці. Цей показник не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум встановлено на рівні 2 595 гривень. Відтак гранична сума доходу, що дає право на продовження виплат, становить 10 380 гривень на одну людину.

Водночас законодавство передбачає перелік громадян, для яких матеріальна підтримка надається без урахування фінансових показників. До нього входять пенсіонери з невисокими виплатами, особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю до 18 років, сироти, молодь без батьківського піклування віком до 23 років, а також прийомні батьки й опікуни.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області призначається після подання заяви та перевірки поданих даних. Рішення ухвалюють органи соціального захисту відповідно до чинних норм.

У відомстві зазначають, що така підтримка дозволяє переселенцям частково компенсувати витрати на житло, харчування та базові потреби, а також зберігати фінансову стабільність під час адаптації до нових умов життя.

