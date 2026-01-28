Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области стали доступны через несколько государственных центров и гуманитарных пунктов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют государственные организации и фонды, сообщает Politeka.

Так, в Кировоградском областном социальном центре матери и ребенка переселенцы могут найти временное убежище на несколько дней. Центр обеспечивает людей горячим душем, постельным бельем и возможностью самостоятельно приготовить еду.

Детское питание и средства гигиены для детей оказывают благотворители, и таким образом семьи могут получить необходимую поддержку при поиске постоянного жилья.

Кроме того, в Центральноукраинском государственном доме художественного и технического творчества Helen Arutunian переселенцы, пожилые люди и малообеспеченные семьи также могут получить гуманитарную помощь.

Здесь доступны консультации психолога и убежищ во время воздушной тревоги в подвальном хранилище. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу в 11:00 организуют мастер-классы для детей и взрослых.

Еще одним пунктом, где можно получить поддержку, является Гуманитарный штаб в школе УВК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит" на Студенческом бульваре, 21.

Здесь ВПЛ и пенсионеры могут получить горячие обеды, одежду и детское питание, а также взять бесплатные продукты с собой. Пункт в Кировоградской области работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Часто выдача продовольственных товаров производится не каждый день, а только раз в определенный период. Всё это зависит от возможностей благотворительных организаций.

Поэтому для того, чтобы не упустить подобные возможности, местным советуют следить за официальными ресурсами указанных фондов.

