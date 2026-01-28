Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області стали доступні через кілька державних центрів та гуманітарних пунктів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають державні організації та фонди, повідомляє Politeka.

Так, у Кіровоградському обласному соціальному центрі матері та дитини переселенці можуть знайти тимчасовий прихисток на кілька днів. Центр забезпечує людей гарячим душом, постільною білизною та можливістю самостійно приготувати їжу.

Дитяче харчування та засоби гігієни для дітей надають благодійники, і таким чином сім’ї можуть отримати необхідну підтримку під час пошуку постійного житла.

Окрім цього, у Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian переселенці, літні люди та малозабезпечені сім’ї також можуть отримати гуманітарну допомогу.

Тут доступні консультації психолога та прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі. Крім того, у понеділок, середу та п’ятницю об 11:00 організовують майстеркласи для дітей і дорослих.

Ще одним пунктом, де можна отримати підтримку, є Гуманітарний штаб у школі НВК №26 - ДНЗ - ДЮЦ "Зорецвіт" на Студентському бульварі, 21.

Тут ВПО та пенсіонери можуть отримати гарячі обіди, одяг та дитяче харчування, а також взяти безкоштовні продукти з собою. Пункт у Кіровоградській облсті працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Часто видача продовольчих товарів відбувається не щодня, а лиш раз на певний період. Все це залежить від можливостей благодійних організацій.

Тож для того, аби не пропустити подібні можливості, місцевим радять слідкувати за офіційними ресурсами зазначених фондів.

