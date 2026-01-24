Новый график движения поездов в Тернопольской области ввели на неопределенный срок, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения поездов в Тернопольской области начал действовать с 22 января 2026 года и касается как дальнего сообщения, так и пригородных рейсов в пределах городской территориальной громады, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, новый график движения поездов в Тернопольской области внедрен в связи с безопасной ситуацией и осложнениями на фастовском участке, недавно потерпевший поражение.

В "Укрзализныце" объяснили, что корректировки расписаний стали вынужденным шагом из-за повреждения инфраструктуры и необходимости проведения восстановительных работ.

Именно эти факторы влияют на стабильность курсирования пассажирских составов в нескольких регионах, в том числе и в Тернопольской области.

В компании отмечают, что главной целью изменений является безопасность пассажиров и оптимизация логистики в условиях, когда проезд на отдельных участках остается усложненным.

Пассажирам рекомендуют внимательно относиться к планированию поездок, ведь предыдущие расписания больше не актуальны.

Отдельное внимание в "Укрзализныце" обращают на пригородные рейсы, традиционно пользующиеся спросом среди жителей общины. Новый график движения поездов можно посмотреть на официальном сайте железнодорожного перевозчика.

При выборе конкретного рейса местным жителям советуют проверять дату расписания, где должно быть четко указано, что он действителен с 22.01.2026.

Нововведения подразумевают возможные временные неудобства для пассажиров. В период, пока продолжаются восстановительные работы и сохраняется повышенная нагрузка на фастовский участок, не исключены задержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.