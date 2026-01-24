Новий графік руху поїздів у Тернопільській області ввели на невизначений термін, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху поїздів у Тернопільській області почав діяти з 22 січня 2026 року і стосується як далекого сполучення, так і приміських рейсів у межах міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, новий графік руху поїздів у Тернопільській області впроваджено у зв’язку з безпековою ситуацією та ускладненнями на фастівській ділянці, яка нещодавно зазнала уражень.

В "Укрзалізниці" пояснили, що коригування розкладів стали вимушеним кроком через пошкодження інфраструктури та необхідність проведення відновлювальних робіт.

Саме ці чинники наразі впливають на стабільність курсування пасажирських складів у кількох регіонах, зокрема й у Тернопільській області.

У компанії наголошують, що головною метою змін є безпека пасажирів і оптимізація логістики в умовах, коли проїзд на окремих дільницях залишається ускладненим.

Пасажирам рекомендують уважно ставитися до планування поїздок, адже попередні розклади більше не є актуальними.

Окрему увагу в "Укрзалізниці" звертають на приміські рейси, які традиційно користуються попитом серед мешканців громади. Новий графік руху поїздів мжна переглянути на офіційному сайті залізничного перевізника.

Під час вибору конкретного рейсу місцевим мешканцям радять перевіряти дату дії розкладу, де має бути чітко зазначено, що він дійсний з 22.01.2026.

Нововведення передбачають можливі тимчасові незручності для пасажирів. У період, поки тривають відновлювальні роботи та зберігається підвищене навантаження на фастівську дільницю, не виключені затримки.

