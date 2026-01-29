Бесплатное жилье в Запорожье предоставляется ВПЛ и членам их семей из специального жилищного фонда, формируемого местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.
Как правило, помещение выдают по месту фактического проживания переселенца и предоставляют на срок до одного года. Проживание может быть продолжено, если у человека или семьи нет возможности найти другой дом.
Нормы малой площади строго регламентированы. На каждого жителя должно приходиться не менее шести квадратных метров.
Решения о распределении бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье принимают по балльной системе оценки потребности, что позволяет обеспечить первоочередную поддержку наиболее уязвимых категорий.
Среди таких категорий бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям, потерявшим трудоспособность, а также пенсионерам, чей дом стал непригодным или разрушился в результате боевых действий.
Чтобы получить доступ к временному жилищу, переселенцам необходимо встать на учет лиц, нуждающихся в крыше над головой.
Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского или сельского совета или районной государственной администрации.
После представления документов на каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.
Документы, необходимые для постановки на учет, включают паспорт, справку о взятии на учет и, в случае необходимости, документы, подтверждающие состав семьи или другие обстоятельства.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить