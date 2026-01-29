Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье является важной государственной помощью для людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома.

Бесплатное жилье в Запорожье предоставляется ВПЛ и членам их семей из специального жилищного фонда, формируемого местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Как правило, помещение выдают по месту фактического проживания переселенца и предоставляют на срок до одного года. Проживание может быть продолжено, если у человека или семьи нет возможности найти другой дом.

Нормы малой площади строго регламентированы. На каждого жителя должно приходиться не менее шести квадратных метров.

Решения о распределении бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье принимают по балльной системе оценки потребности, что позволяет обеспечить первоочередную поддержку наиболее уязвимых категорий.

Среди таких категорий бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям, потерявшим трудоспособность, а также пенсионерам, чей дом стал непригодным или разрушился в результате боевых действий.

Чтобы получить доступ к временному жилищу, переселенцам необходимо встать на учет лиц, нуждающихся в крыше над головой.

Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского или сельского совета или районной государственной администрации.

После представления документов на каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Документы, необходимые для постановки на учет, включают паспорт, справку о взятии на учет и, в случае необходимости, документы, подтверждающие состав семьи или другие обстоятельства.

