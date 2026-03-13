Ограничение движения транспорта в Черновцах было введено на одной из улиц города в связи с проведением масштабного капитального ремонта.

Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся к улице Фучика, где продолжаются работы по капитальному обновлению дорожного покрытия стоимостью 32 миллиона гривен, сообщает Politeka.

Соответствующее решение содержится в распоряжении городского головы Романа Кличука, обнародованном на сайте Черновицкого городского совета.

Согласно документу, движение транспорта по этому участку полностью перекрыто на период с 12 марта по 12 апреля. Таким образом, ограничения в Черновцах будут продолжаться в течение месяца.

Ответственные службы должны подготовить схему объезда перекрытого участка и согласовать его с патрульной полицией.

После этого на маршрутах установят необходимые дорожные знаки, чтобы водители могли безопасно ориентироваться в изменившейся организации движения. Городские власти подчеркивают, что такие мероприятия необходимы для обеспечения безопасного выполнения ремонтных работ.

Ограничения движения транспорта в Черновцах связаны с масштабным обновлением улицы Фучика, входящей в список объектов капитального ремонта в этом году.

Жители этой улицы ранее рассказывали журналистам, что ее ремонтировали более 20 лет назад, и дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии.

После завершения работ проезд на этой улице планируется организовать в одностороннем формате, за исключением небольшого участка длиной около 50 метров между улицами Козачука и Кобылицы.

В рамках проекта предусмотрено укладку брусчатки, которую ранее демонтировали с других городских улиц и сохранили для повторного использования.

Также на перекрестках должны обустроить так называемые антикарманы, а парковочные места разместят на участке с односторонним движением. Отдельно запланировано изменение расположения линий электросопротивлений и зеленых насаждений в соответствии с новой схемой благоустройства.

