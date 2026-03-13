Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​разными вакансиями на рынке труда, среди которых есть как физическая занятость, так и предложения для специалистов с техническим образованием, сообщает Politeka.

Анализ объявлений на платформе Work.ua показывает, что многие работодатели готовы рассматривать кандидатов постарше. Среди актуальных вариантов – должности в транспортной сфере, производстве и сервисных компаниях.

Одним из предложений стала вакансия водителя такси на автомобиле компании. Трудоустройство предлагает служба Uklon, предоставляющая транспорт для выполнения заказов. По информации объявления, возможный заработок составляет от 25 до 30 тысяч гривен, при этом водитель получает до 65% от кассы.

Среди требований к кандидатам – водительское удостоверение категории B, активный опыт управления от девяти месяцев и наличие современного смартфона.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепропетровской области – инженер-конструктор в компании EDS. Предприятие «ЭДС-ТРАНСФОРМЕР» в Днепре специализируется на производстве силовых трансформаторов и имеет полный цикл производства оборудования.

Работодатель предлагает официальное оформление, график с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и трансфер по городу. Заработная плата в этой должности составляет примерно 30 тысяч гривен.

Более высокий уровень дохода возможен для тех, кто имеет собственный транспорт. Одной из самых оплачиваемых вакансий стало предложение водителя-экспедитора в сервисе Zakaz.ua.

Компания предлагает стабильный доход около 40 тысяч гривен с выплатами дважды в месяц. Подобные предложения позволяют людям постарше оставаться активными на рынке труда и получать дополнительный заработок.

