Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі є важливою державною допомогою для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Безкоштовне житло в Запоріжжі надається ВПО та членам їхніх родин зі спеціального житлового фонду, який формують місцеві ради або уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Як правило, помешкання видають за місцем фактичного проживання переселенця і надають на строк до одного року. Проживання може бути продовжене, якщо людина або сім’я не мають можливості знайти інший дім.

Норми мінімальної площі суворо регламентовані. На кожного мешканця має припадати щонайменше шість квадратних метрів.

Рішення про розподіл безкоштовного житла для ВПО у Запоріжжі ухвалюють за бальною системою оцінки потреби, що дозволяє забезпечити першочергову підтримку найбільш вразливих категорій.

Серед таких категорій, безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, людям, які втратили працездатність, а також пенсіонерам, чий дім став непридатним або зруйнувався внаслідок бойових дій.

Щоб отримати доступ до тимчасового помешкання, переселенцям необхідно стати на облік осіб, які потребують даху над головою.

Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу міської або сільської ради чи районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Документи, необхідні для постановки на облік, включають паспорт, довідку про взяття на облік та, у разі потреби, документи, що підтверджують склад сім’ї або інші обставини.

