Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на обеспечение стабильного водоснабжения и надежной работы канализационных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые расчеты обнародовало коммунальное предприятие « Костопольводоканал ». Изменения относятся к водоснабжению и водоотводу и были утверждены городским советом после пересмотра экономических показателей работы предприятия.

Стоимость одного кубометра воды составляет 38,14 гривен. Услуги канализации оцениваются в 42,10 гривен по НДС. Именно эти суммы отражаются в платежках, получаемых жильцами с начала года.

В городской администрации объясняют, что повышение обусловлено удорожанием электроэнергии, расходами на обслуживание сетей, материалами и оплатой труда персонала. Для поддержания стабильной работы предприятие дополнительно использует резервные автономные установки на случай отключения электричества.

Представители «Костопольводоканала» также отмечают, что незаконные подключения, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличенное потребление создают дополнительную нагрузку на систему, что усложняет финансовый баланс.

Для прозрачности тарифы сравнили с соседними общинами, чтобы жители могли оценить изменения и скорректировать свой бюджет.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на обеспечение стабильного водоснабжения и надежной работы канализационных сетей. Потребителям советуют планировать оплату заранее, проверять счетчики и следить за официальными сообщениями во избежание накопления задолженности.

Регулярный контроль счета помогает гражданам поддерживать качество сервиса и бесперебойную работу инженерной инфраструктуры.

Последние новости Украины: