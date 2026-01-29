Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на забезпечення стабільного водопостачання та надійної роботи каналізаційних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Костопільводоканал». Зміни стосуються водопостачання та водовідведення і були затверджені міською радою після перегляду економічних показників роботи підприємства.

Вартість одного кубометра води тепер становить 38,14 гривень. Послуги каналізації оцінюються у 42,10 гривень із ПДВ. Саме ці суми відображаються у платіжках, які отримують мешканці з початку року.

У міській адміністрації пояснюють, що підвищення зумовлене подорожчанням електроенергії, витратами на обслуговування мереж, матеріали та оплату праці персоналу. Для підтримки стабільної роботи підприємство додатково використовує резервні автономні установки на випадок відключень електрики.

Представники «Костопільводоканалу» також зазначають, що незаконні підключення, відсутність індивідуальних лічильників та збільшене споживання створюють додаткове навантаження на систему, що ускладнює фінансовий баланс.

Для прозорості тарифи порівняли із сусідніми громадами, щоб мешканці могли оцінити зміни та скоригувати власний бюджет.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на забезпечення стабільного водопостачання та надійної роботи каналізаційних мереж. Споживачам радять планувати оплату заздалегідь, перевіряти лічильники і слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення заборгованості.

Регулярний контроль рахунків допомагає громадянам підтримувати якість сервісу і безперебійну роботу інженерної інфраструктури.

