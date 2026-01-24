Подорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на обслуживание транспортных средств и необходимостью обеспечить безопасную и своевременную работу маршрутов.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу с 10 января 2026.

Наибольшие изменения затронули маршрут №560 «Белгород-Днестровский — Одесса», который ежедневно перевозит сотни пассажиров из города и соседних сел. Билет теперь стоит 200 гривен вместо 160, что на 40 больше. Местные жители отмечают, что повышение стоимости повлияет на ежемесячный бюджет семей.

Перевозчики объясняют, что удорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на обслуживание транспортных средств и необходимостью обеспечить безопасную и своевременную работу маршрутов. Общество активно обсуждает изменения и опасается дальнейшего увеличения тарифов.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского сейчас такое: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:00 15:00, 16:00, 16:50 и 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная) осуществляются в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 1 18:00, 19:00 и 20:00. Перевозчики советуют уточнять актуальный график у диспетчеров из-за возможных корректировок.

В областном центре продолжается расширение сети социальных автобусов. Новый бесплатный маршрут «просп. Свободы - ул. Архитекторская» дублирует трамвай №27 и обеспечивает удобное сообщение между районами, что особенно важно при перебоях электроснабжения.

По словам специалистов, планирование поездок и отслеживание графиков помогает снизить влияние повышенных тарифов, обеспечивая комфорт и бесперебойную работу маршрутов.

