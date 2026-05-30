Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области остается одним из главных направлений поддержки граждан, которые в результате были вынуждены покинуть собственные дома и переехать в более безопасные общины, сообщает Politeka.

В регионе продолжают работать разные форматы расселения: временные центры, модульные городки, общежития и частные предложения от местных жителей. Доступные варианты зависят от количества свободных мест и потребностей вновь прибывших.

Часть помещений предоставляют без оплаты. В некоторых случаях владельцы просят помогать в быту или поддерживать порядок, однако условия проживания определяют индивидуально.

Информацию об актуальных местах для поселения публикуют на специализированных онлайн-ресурсах и волонтерских платформах, которые координируют предложения от общин и благотворительных инициатив.

Примером остаются небольшие населенные пункты вблизи областного центра, где готовы принимать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дома обычно оборудованы базовыми удобствами, в частности отоплением и доступом в интернет.

В Запорожье также продолжают действовать коммунальные программы размещения. На начало 2026 года в шелтерах и модульных комплексах остаются свободные места для вновь прибывших.

Важную роль в системе поддержки играют местные жители и волонтеры, которые помогают обустраивать быт и способствуют более быстрой адаптации переселенцев.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области обычно требует предварительной регистрации. Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять условия проживания и наличие свободных мест, поскольку ситуация с расселением может изменяться в зависимости от нагрузки на систему поддержки.

Источник: Допомагай , Запорожская территориальная профсоюзная организация Приднепровской железной дороги

