Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе находится на этапе общественного обсуждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе анонсировало филиал «Инфоксводоканал», обнародовав проект обновленных расценок на водоснабжение и водоотвод, передает Politeka.

Документ был представлен 18 мая. Наибольшая корректировка может затронуть бытовые потребители, для которых предусмотрено существенное увеличение стоимости сервисов.

Согласно обнародованным расчетам, подача воды для населения может вырасти с 17,916 грн. до 50,964 грн. за кубометр с НДС. Отвод стоков предлагают поднять с 17,244 грн. до 42,696 грн.

Информацию о возможных изменениях компания « Инфоксводоканал » разместила на своем официальном ресурсе.

Для других категорий клиентов просмотр будет менее ощутимым. В зависимости от вида сервиса показатели могут увеличиться в пределах от 38 до 48%.

В предприятии объясняют необходимость корректировки тем, что действующие цены остаются неизменными с 2022 года. За этот период существенно выросли расходы на электроэнергию, горючее, реагенты, оплату труда и налоговые платежи. Также учли аварийно-восстановительные работы после обстрелов и ликвидации последствий непогоды осенью прошлого года.

По информации предприятия, нынешний уровень поступлений покрывает только часть фактических затрат. Из-за этого усложняется проведение ремонтов и усугубляется проблема нехватки кадров.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе находится на этапе общественного обсуждения. Предложения и замечания принимают до 29 мая 2026 через почтовые и электронные каналы связи.

После завершения процедуры материалы передадут НКРЭКУ для дальнейшего рассмотрения. Окончательное решение регулятор будет принимать на открытом заседании.

При согласовании новые ставки вступят в силу после официального обнародования соответствующего документа.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только