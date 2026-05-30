Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут оформить бывшие военнослужащие, которые по завершении службы не работают и удерживают нетрудоспособных родственников, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной финансовой поддержке для людей, обеспечивающих близких собственной пенсией. Выплаты предусмотрены гражданам рядового, сержантского и офицерского состава.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что надбавка назначается к пенсии за выслугу лет или выплат по инвалидности. В то же время, срочная служба под действие программы не подпадает.

Денежные средства начисляют за содержание родителей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, нетрудоспособного супруга, а также других членов семьи, определенных законодательством.

Сумма пособия рассчитывается в соответствии с прожиточным минимумом для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Таким образом, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области сейчас составляют около 1297 гривен за каждого иждивенца. Если таких лиц несколько, общий объем поддержки может быть больше.

Специалисты отмечают, что деньги не начисляются автоматически. Для оформления необходимо подать заявление и пакет подтверждающих документов.

Подать обращение можно лично в сервисном центре ПФУ или через официальный электронный портал.