Графики отключения света в Кировоградской области на 30 мая вводятся из-за работ в электросетях.

Жителей Кировоградской области призывают заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области 30 мая, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 30 мая вводятся из-за работ в электросетях. Плановые ремонтные мероприятия являются важной частью подготовки энергосистемы к дальнейшим нагрузкам. Именно благодаря таким работам удается поддерживать стабильные поставки электроэнергии и минимизировать риски масштабных аварий или непредвиденных отключений в будущем.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», в субботу, с 09:00–17:00 часов обесточат село Мощене, однако электричество будет отсутствовать только на улицах:

Богдана Хмельныцького — 1, 3-11, 13-14, 16, 20-22, 24-26, 29-30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Васыля Стуса — 1-5, 7-8, 14-16, 20

Затышна — 1-2

Ивана Богуна — 1-5, 8, 10, 12, 22, 26

Леси Украинкы — 1А, 2-4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 46, 64, 66, 70, 76, 78, 80, 84, 88, 94, 98

Лисова — 1, 3, 5, 9, 15, 17, 23, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 67, 75

Медова — 1, 5, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 71, 73, 75, 83, 85, 87

Молодижна — 5-12

Небеснои сотни — 1-2, 6, 8-9, 11, 14, 16, 20, 24, 26

Незалежности — 1-2, 4-6, 9-11, 11А, 12-19, 19а, 22-25, 27, 29, 32, 34-36, 38, 40-44, 46-57, 59-60, 63, 65-68, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 100

Прывитна — 1-8, 10-11, 15-16, 19-20, 24-27, 29, 33, 47, 57, 59, 61, 63

Садова — 1-4, 4б, 6-9, 12-14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36

Степовый пров. — 1, 7, 15, 17, 19, 21

Тараса Шевченка — 1, 6-7, 10, 12-14, 16, 19, 21-25, 27, 32

Театральна — 1-2, 6, 8

С 09:00–17:00 часов свет исчезнет в населенном пункте Хащувате. Почти весь день не будет электричества по отдельным адресам:

Зализнычна — 4, 8, 10-11

Ивана Франка — 2, 4, 8, 16

Л. Украинкы — 2, 10, 18, 32, 34

Незалежности — 3, 5, 17, 27

Польова — 1, 25

Степова — 1а, 3, 5, 7, 9-11

30.05.2026 года с 09:00–17:00 не будет электричества в селе Берестягы. Ограничения охватят десятки домов, расположенных по адресам:

Бузкова — 1-2

Калынова — 1-2, 4, 8, 11, 16-17, 20-21, 24

Садова — 34, 39, 42, 44, 47, 49-50, 52, 54, 56-58, 60

Слывова — 1, 4

Ставкова — 1, 5, 7, 14-23, 25, 28-30

Тараса Шевченка — 2, 5, 7-9, 12, 18

Центральна — 1-2, 9, 13, 16, 27-29, 35-37, 40, 43, 46-47, 49, 51, 53-54, 61-62, 66-69, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 6911, 70-71, 73, 75, 78-79, 86-90, 92, 95-99, 101-104, 106.

