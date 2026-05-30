Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены были покинуть свои дома и живут в шелтерах города.

Официальную информацию о порядке выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре обнародовали на сайте Департамента социальной политики.

Право на получение таких наборов имеют отдельные категории переселенцев. Среди них пожилые люди, люди с инвалидностью, матери с детьми, а также дети в возрасте от 3 до 18 лет.

Помощь также выдают законным представителям, сопровождающим малолетнего ребенка, недееспособного лица или гражданина, дееспособность которого ограничена.

Кроме того, наборы предназначены для людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре формируются как стандартные продовольственные комплекты.

В них входят мясные консервы, рыбная консерва, печеночный паштет и готовые вторые блюда с тушеным мясом. Также получателям предоставляют чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Для оформления помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное место жительства, а также справку о взятии на учет ВПЛ, подтверждающую регистрацию после 24.02.2022 в городе по адресу шелтера.

При необходимости дополнительно подаются свидетельство рождения ребенка и справка об установлении инвалидности.

