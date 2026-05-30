Дефицит продуктов в Винницкой области фиксируется на фоне резкого удорожания прошлогодней белокочанной капусты, которая за последнюю неделю прибавила около 75% в стоимости и сейчас реализуется в пределах 8–15 грн за килограмм, сообщает Politeka.

По информации аналитической платформы EastFruit, главным фактором ценовых изменений стало стремительное истощение запасов у производителей. Значительная часть хозяйств уже завершила сезон реализации, и рынок постепенно переходит на ограниченные остатки продукции урожая 2025 года.

В этой ситуации Дефицит продуктов в Винницкой области проявляется, прежде всего, из-за сокращения объемов овощного предложения. В то же время, спрос со стороны торговых сетей и конечных потребителей остается относительно стабильным, что создает дополнительное давление на формирование отпускной стоимости.

Представители фермерских хозяйств объясняют, что нынешние партии капусты поступают в основном из остатков длительного хранения. Новые объемы на рынок почти не поступают, потому продавцы получают возможность постепенно пересматривать цены в сторону повышения.

Аналитики также отмечают, что даже после последнего скачка цен белокочанная капуста остается примерно на 77% дешевле, чем в тот же период прошлого года. Такую разницу объясняют другими стартовыми условиями сезона и общей ситуацией на аграрном рынке.

Эксперты не исключают, что тенденция дальнейшего роста может сохраняться. Основным фактором остается скорость сокращения остатков продукции и отсутствие новых поставок до появления свежего урожая.

Источник: mind

