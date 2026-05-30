Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются в виде специальных наборов среди граждан, сообщает Politeka.

Международная организация разработала специальные коробки с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области.

Один такой набор рассчитан на 30 дней полноценного обеспечения и позволяет покрыть 60% месячной нормы потребления калорий для одного взрослого человека.

В состав этой продовольственной помощи входят мука, гречневая крупа, пшенная крупа, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные консервы, бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Представители международной структуры могут обеспечивать продовольствием абсолютно всех жителей общины или поддерживать только отдельные категории граждан, которые отвечают утвержденным критериям уязвимости.

Эти критерии предварительно согласуются с партнерами или местными властями на местах.

Доставка и распределение гуманитарных грузов осуществляется непосредственно через локальные благотворительные организации, координирующие работу в регионах.

Жители, которые хотят узнать детали или имеют вопросы по раздаче коробок с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров, могут обращаться по телефонам горячих линий.

В Николаевской области официальным партнером организации есть благотворительный фонд АДРА. Связаться с представителями этого учреждения граждане могут по телефону 0800 20 13 30.

Информационная линия работает по специальному графику, с понедельника по четверг звонки принимают с 08:00 до 20:00, в пятницу специалисты консультируют с 08:00 до 14:00, а суббота – выходной день.

Джерело: ВПП ООН

