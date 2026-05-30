Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться из-за ожидаемого сокращения урожая абрикосов и персиков в Украине на 30-60% в зависимости от культуры, сообщает Politeka.

Аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов объясняет: главный удар по предстоящему сбору нанесли февральские и апрельские похолодания. Из-за них пострадала значительная часть цветочных почек, что определяет объем плодоношения, особенно в центральных и южных регионах.

Специалист подчеркивает, что косточковые культуры наиболее чувствительны к весенним температурным колебаниям. Абрикос среди них самый уязвимый: даже короткие заморозки во время цветения резко уменьшают количество завязи. Дополнительно ситуацию усложняет более слабая активность пчел в холодные периоды, что ухудшает опыление.

В таких условиях Дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявиться из-за уменьшения внутреннего предложения фруктов, так как рынок частично держится именно на отечественном производстве косточковых культур.

Эксперт отмечает, что даже за счет импорта полностью перекрыть потенциальный провал урожая будет сложно. Среди основных поставщиков обычно называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако их партий может не хватить при масштабных потерях.

Прогнозы по ценам зависят от глубины дефицита: в более умеренном сценарии подорожание может составить 20–30%, тогда как при значительном недоборе урожая подъем способен достичь 50–80%.

Аналитики добавляют, что ключевую роль играет продолжительность заморозков. Короткие холодные периоды иногда позволяют сохранить часть завязи, в то время как затяжные морозы фактически уничтожают цвет и делают потери необратимыми.

