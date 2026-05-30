Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье пока находится в стадии рассмотрения, а окончательные цифры станут известны только после завершения всех предусмотренных законодательством процедур.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье остается одним из обсуждаемых вопросов среди горожан после появления информации о возможном пересмотре стоимости водоснабжения и водоотведения.

На официальном ресурсе КП "Водоканал" ранее обнародовали сообщение о намерении изменить расценки. После этого в социальных сетях стали распространяться сообщения о якобы уже утвержденных новых суммах. Однако руководство предприятия заявило, что окончательного решения пока нет.

Во время брифинга исполняющий обязанности генерального директора Руслан Горян подчеркнул, что процедура еще продолжается. После принятия соответствующего документа его должны официально опубликовать, а потребителей заблаговременно уведомить об изменениях.

По словам чиновника, сейчас предприятие работает в сложных финансовых условиях. Действующие расценки для населения действуют с 2022 г. и уже не покрывают фактических затрат на обеспечение работы систем.

В «Водоканале» отмечают, что уровень компенсации затрат составляет лишь 42% для водоснабжения и менее 40% для водоотведения. Поэтому коммунальное хозяйство вынуждено искать пути стабилизации финансового положения.

В настоящее время жители платят 17,808 гривны за кубометр водоснабжения и 10,56 гривны за водоотвод. Итого это составляет чуть более 28 гривен за полный комплекс услуг.

В то же время, предприятие предложило новые показатели. Согласно расчетам, водоснабжение может стоить 42,348 гривны за кубометр, а водоотвод – 28,068 гривны.

При утверждении общая сумма достигнет 70,416 гривны за кубометр, что примерно в два с половиной раза превышает нынешний уровень.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье пока находится на стадии рассмотрения, а окончательные цифры станут известны только после завершения всех предусмотренных законодательством процедур.

Представители предприятия обещают дополнительно проинформировать потребителей через платежные документы, официальный сайт и местные СМИ.

Источник: inform.zp

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как получить крышу над головой